رعب الساعات الأولى للحرب.. شبح الخوف يخيم على الأوكرانيين (صور)

2022/02/24 | 16:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت كييف حركة نزوح كبيرة نحو الأرياف ومناطق الغرب.

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