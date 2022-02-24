كردستان يحدد مطلع تشرين الأول موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم

2022/02/24 | 16:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حدد رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني، اليوم الخميس، الأول من تشرين الأول المقبل موعداً لانتخابات برلمان كردستان.

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وقالت حكومة الاقليم في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 شباط 2022)، إن "رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني حدد يوم 2022/10/1 موعدا لانتخابات برلمان كردستان".

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