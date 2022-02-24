أسعار النفط تواصل الصعود و

2022/02/24 | 16:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل أسعار النفط الارتفاع، اليوم

الخميس، في ظل مخاوف المستثمرين من تأثر

الإمدادات بتطورات الأوضاع في

أوكرانيا، ووصلت أسعار النفط إلى أعلى

مستوى منذ منتصف 2014.

وبحلول الساعة 15:45 بتوقيت بغداد، ارتف

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