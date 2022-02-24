الكرملين: نتطلع إلى تطهير أوكرانيا من النازيين ونزع سلاحها

2022/02/24 | 16:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري

بيسكوف أن روسيا تتطلع عبر عمليتها

العسكرية الخاصة في أوكرانيا، إلى

اجتثاث النازية من ذلك البلد وتحييد

قدراته العسكرية.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس،

ردا على سؤال

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