تحطم طائرة عسكرية أوكرانية قرب كييف على متنها 14 شخصا

2022/02/24 | 16:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة "فرانس برس" بتحطم طائرة

عسكرية أوكرانية قرب كييف على متنها 14

شخصا.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين في خدمة

الطوارئ الأوكرانية أن السلطات "لا تزال

تحدد عدد القتلى".

وفي وقت لاحق قالت الطوارئ ال

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