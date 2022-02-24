الانبار.. مسؤول حكومي يحمل الوزارات مسؤولية “تكبيل” قانون الاستثمار

2022/02/24 | 16:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..وصف رئيس هيئة استثمار الانبار مهدي صالح النومان، الخميس، قانون الاستثمار بـ “المكبل” بسبب إجراءات الوزارات والمؤسسات الحكومية.وقال النومان لوكالة /المعلومة/ ان “الواقع الاستثماري في العراق يمكن جعله الاول في المنطقة خصوصا مع وجود قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 لكن هذا القانون كبل ببعض الانظمة والقرارات التي أصدرتها الوزارات”.واضاف ان […]

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