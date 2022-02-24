2022/02/24 | 16:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيس الدباغ غالبية الاطفال الذين يولدون في العراق يكونوا مدللين لدى الوالدين مغمورين بالحنان والدعابه ونوع من الدلال فالذكر يطلق شعر رأسه ليطول الى ماشاء الله مع القاب محببه وتصغير للاسم المنادى به كعادة كل العراقيين وما أن ينشأ الطفل و يبدأ بتلمس ومعرفة الحياة حتى تسحب منه كل الامتيازات ،وفي مرحلة لاحقه يغمر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تربية النشء .. الاخطاء الشائعة المتوارثة والمعالجات الشحيحة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تربية النشء .. الاخطاء الشائعة المتوارثة والمعالجات الشحيحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).