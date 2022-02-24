2022/02/24 | 16:49 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رحلة ضرورية للتاريخ، مليئة بالقصص..
تشرح حاضر الأفارقة الأميركيين الذين يشكلون اليوم أكثر من 13 في المئة من سكان الولايات المتحدة الأميركية… هي إضاءة لصمودهم في وجه أبشع أنواع الظلم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإضاءة الخامسة| إضاءة الصمود) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تشرح حاضر الأفارقة الأميركيين الذين يشكلون اليوم أكثر من 13 في المئة من سكان الولايات المتحدة الأميركية… هي إضاءة لصمودهم في وجه أبشع أنواع الظلم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإضاءة الخامسة| إضاءة الصمود) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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