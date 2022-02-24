الإضاءة الخامسة| إضاءة الصمود

2022/02/24 | 16:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحلة ضرورية للتاريخ، مليئة بالقصص..تشرح حاضر الأفارقة الأميركيين الذين يشكلون اليوم أكثر من 13 في المئة من سكان الولايات المتحدة الأميركية… هي إضاءة لصمودهم في وجه أبشع أنواع الظلم...

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