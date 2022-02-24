أفضل 10 شواطئ في العالم لعام 2022 بحسب

2022/02/24 | 16:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا صدف ودخلت "جنة" دافئة عذراء، رمال شواطئها بيضاء، ومياهها صافية وفيروزية اللون..فأنت تتمتّع إذًا بشمس الشاطئ المصنّف رقم 1 عالميًا لعام 2022، وفقًا لمستخدمي موقع السفر العالمي "تريب أدفايزر".

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