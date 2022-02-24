توضيح حكومي يخص ايقاف الحركة الجوية العراقية

2022/02/24 | 16:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الشركة العامة لخدمات الملاحة

الجوية احدى تشكيلات وزارة النقل،

اليوم الخميس، ماتداولته بعض القنوات

الفضائية حول اضراب المراقبين الجويين

وايقاف الحركة الجوية العراقية.

وقال مدير عام الشركة نزار ابر

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