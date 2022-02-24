الإطار التنسيقي يؤكد من جديد: لا ولاية ثانية للكاظمي

2022/02/24 | 16:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الاطار التنسيقي، الذي يجمع عدد من

القوى السياسية الشيعية، اليوم الخميس،

تجديد رفضه لتجديد الولاية الثانية

لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي.

وقال القيادي في الاطار النائب محمد

الصيهود، في تصريح

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