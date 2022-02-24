2022/02/24 | 17:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حذر برنامج الأغذية العالمي، اليوم الخميس، من أن 13 مليون يمني قد يواجهون المجاعة بسبب الصراع الأهلي الذي طال أمده ونقص التمويل اللازم للمساعدات الإنسانية.الأمم المتحدة: 16 مليون يمني يسيرون نحو المجاعة وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي في مقابلة مع “أسوشيتدبرس”، إن اليمن “في وضع سيء للغاية”.وأضاف: “نقوم […]

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