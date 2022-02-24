انطلاق عملية دهم وتفتيش في ديالى

2022/02/24 | 17:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني اليوم الخميس، بانطلاق عملية دهم وتفتيش في ديالى.وقال المصدر لوكالة “ايرث نيوز ” ان “العملية تشمل قرى شمال المقدادية ٤٥ كم شمال شرق بعقوبة وتشمل( منطقة خمس جسور، الحمندلية ـ توكل ـ شاقراق ـ ولوش ـ الشماملة، جزيرة) وبساتينها والمناطق المحاذية لحوض نهر ديالى من جهة ناحية المنصورية.[…]

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