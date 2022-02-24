بارزاني يحدد موعدًا لانتخابات برلمان كردستان

2022/02/24 | 17:08 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

أصدر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أمرًا حدد بموجبه موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.

حدد بارزاني مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم

وبحسب مرسوم صادر عن رئاسة إقليم كردستان نُشر يوم الخميس 24 شباط/فبراير فقد تقرر وفقًا لقانون حكومة إقليم كردستان - العراق لعام 2005 اختيار الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل موعدًا لاجراء الانتخابات البرلمانية في كردستان.

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وثلاث كتل تقاطع

ووفقًا للمرسوم، ينبغي على الجهات المعنية - مثل البرلمان والحكومة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كردستان - البدء في الإجراءات اللازمة لإجراء العملية.

وكان رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فوزي حريري قال إنّ مقترح تحديد موعد إجراء انتخابات برلمان كردستان جاهز وسيعرض على رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ليصدر قرارًا بذلك.

وزار وفد من رئاسة إقليم كردستان في 13 شباط/فبراير 2022 الأطراف السياسية للتباحث معها بشأن الانتخابات وإعادة هيكلة مفوضية الانتخابات ومسودة دستور إقليم كردستان.

وقبل ذلك، سلمت الكتل المكونة لبرلمان الإقليم آراءها وملاحظاتها على مفوضية الانتخابات وقانون الانتخابات وكتابة الدستور إلى رئاسة برلمان كردستان، قبل اجتماع الأخيرة لتحديد موعد جلسة مناقشة تلك الآراء والملاحظات الأسبوع الحالي.

تحذر المفوضية من عدم إجراء الانتخابات بموعدها إن لم تكلف قبل نيسان/أبريل بالمهمة

وتطالب الأطراف السياسية كافة بإجراء الانتخابات بموعدها في شهر أيلول من العام الحالي، فيما تنتهي المدة القانونية للدورة الحالية لبرلمان كردستان في يوم 11 حزيران/يونيو 2022).

ويحدد قانون الانتخابات الثلاثين من أيلول/سبتمبر 2022 موعدًا لإجراء انتخابات الدورة السادسة.

وتقول تقارير صحفية كردية إن مفوضية الانتخابات تحتاج ستة أشهر للإعداد للانتخابات.

ويحذر المتحدث باسم المفوضية شيروان زرار من عدك إجراء الانتخابات في موعدها إن لم تكلف المفوضية بالمهمة نهاية آذار/مارس القادم.

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