جثث متفحمة ومبانٍ مدمّرة مع بداية الحرب في شرق أوكرانيا

2022/02/24 | 17:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جزء من صاروخ عالق في شقة بعد القصف الأخير على المشارف الشمالية لخاركيف في أوكرانيا 24 شباط/فبراير 2022 © ا ف ب سيرغي بوبوك تشوهويف (أوكرانيا) (أ ف ب) – يجهش شاب في الثلاثين من عمره بالبكاء أمام جثة والده الذي قُتل في قصف على حيّ سكنيّ في تشوهويف في شرق أوكرانيا، […]

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