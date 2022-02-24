الايجابية تسيطر على لقاء الديوانية والكهرباء في ممتاز الكرة

2022/02/24 | 17:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد سيطر التعادل الايجابي بهدف لمثله على مباراة الديوانية والكهرباء ضمن منافسات الدوري الممتاز بكرة القدم.وتواجه الفريقان على ملعب الديوانية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من المسابقة.وحمل هدف الديوانية توقيع اللاعب محمد جمعة في الدقيقة 17.وعدل الكهرباء النتيجة عن طريق اللاعب مهيمن سليم في الدقيقة 83.واصبح رصيد الكهرباء 29 نقطة […]

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