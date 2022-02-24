2022/02/24 | 17:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخطوط الجوية تعلن إنهاء إضراب طواقمها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطوط الجوية تعلن إنهاء إضراب طواقمها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطوط الجوية تعلن إنهاء إضراب طواقمها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).