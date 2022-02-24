عقود القمح الأمريكي الآجلة تسجل أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات

2022/02/24 | 17:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعارتفعت، اليوم الخميس، العقود الآجلة لشحنات القمح والذرة الأمريكية بأعلى مستوى تداول في ضوء تفاقم الازمة بين روسيا وأوكرانيا.وسجلت أسعار فول الصويا أعلى مستوى لها منذ عام 2012، الامر الذي يثير مخاوف من احتمال تأثر الإمدادات العالمية من هذه المواد.وارتفعت أسعار القمح الامريكي لليوم الثالث على التوالي لتصل الى اعلى مستوى منذ أكثر من 9 أعوام، فيما قفزت الذرة إلى أعلى مستوى خلال 8 أشهر.وقفزت العقود الآجلة للقمح لشهر آيار في مجلس شيكاغو للتجارة 5.7% إلى نحو 9.34 دولارات للبوشل (البوشل يساوي 15 كغم)، وهو أعلى سعر منذ حزيران2021 ، فيما ارتفعت الذرة 5.1% إلى 7.16 دولارات للبوشل.

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