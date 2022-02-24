صالات الشرطة تعود من البصرة محملةً بالعلامة الكاملة

2022/02/24 | 17:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..واصلَ فريقُ خماسي الشرطة انتصاراته ضمن إطار منافساتِ الدوري الممتاز لكرة الصالات لحسابِ الجولة السادسة عشرة، بعد أن ظفر بالعلامةِ الكاملة من فريق الجنوب في مباراة جرت أحداثها في قاعة نفط البصرة اليوم الخميس.واستطاعَ فريق الشرطة الفوز بنتيجةٍ عريضة قوامها سبعة أهداف مقابل هدفين، وبهذا الفوز ارتفعَ رصيد فريق الشرطة الى 40 […]

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