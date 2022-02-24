العراق يحقق اكثر من 8 مليارات دولار من بيع النفط خلال شهر

2022/02/24 | 17:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة النفط:

▪️إيرادات كانون الثاني الماضي بلغت (8)

مليارات و(322 ) مليوناً و (679) الف دولار

▪️ الصادرات بلغت (99) مليوناً و(286) الف

و(78) برميلاً

▪️معدل سعر البرميل الواحد بلغ (83,825)

دولاراً

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