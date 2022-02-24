روسيا: العملية العسكرية الخاصة محاولة لمنع حرب عالمية شاملة

2022/02/24 | 17:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية

ماريا زاخاروفا، إن العملية العسكرية

الخاصة التي تنفذها روسيا في أوكرانيا،

هي محاولة لمنع حرب عالمية شاملة.

وشددت زاخاروفا على أن، هذه ليست بداية

حرب، بل محاولة لمن

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