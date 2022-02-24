تحطم طائرة عسكرية أوكرانية قرب كييف على متنها 14 شخصًا

2022/02/24 | 17:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كييف – (أ ف ب) – اعلنت خدمة الحالات الطارئة الحكومية إن طائرة عسكرية أوكرانية تحطمت الخميس قرب كييف وعلى متنها 14 شخصا.وسقطت الطائرة قرب بلدة تريبيليا على بعد خمسين كيلومترا جنوب العاصمة الأوكرانية، بحسب المصدر ذاته.

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