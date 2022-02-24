“رغم الهجمة المسلطة ضده” .. اللامي: الاطار سيشارك بقوة في الحكومة الجديدة

2022/02/24 | 17:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..أكد القيادي في الإطار التنسيقي حيدر اللامي، الخميس، أن الإطار سيدخل بقوة داخل الحكومة الجديدة رغم الهجمة الإعلامية المسلطة ضده.وقال القيادي لوكالة /المعلومة/، إن “تهميش قوى الإطار التنسيقي ومحاولة ابعادهم من بعض الكتل والاحزاب في العملية السياسية و تشكيل الحكومة الجديدة يعد امر مستحيلاً”.واضاف، أن “الاطار يمتلك عددا كبيرا من النواب اضافة […]

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