2022/02/24 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق بيان منظمة البديل الشيوعي في العراق حول الأزمة الأوكرانية والهجوم العسكري الروسيبعد تسارع التطورات في الازمة الأوكرانية التي امتدت على مدى الأشهر الماضية وتطور الصراع بين روسيا وأمريكا وحلفائها الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي، شنت اليوم الدولة الامبريالية الروسية هجوما عسكريا واسعا على القوات الأوكرانية القريبة من الجمهوريات المنفصلة حديثا عن أوكرانيا، مما أدى الى موجة نزوح جماعي لسكان ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان حول الأزمة الأوكرانية والهجوم العسكري الروسي - منظمة البديل الشيوعي في العراق) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان حول الأزمة الأوكرانية والهجوم العسكري الروسي - منظمة البديل الشيوعي في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).