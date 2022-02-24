الملاحة الجوية تنفي إيقاف الحركة الجوية العراقية

2022/02/24 | 17:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد نفت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية احدى تشكيلات وزارة النقل، اليوم الخميس، ماتداولته بعض القنوات الفضائية حول اضراب المراقبين الجويين وايقاف الحركة الجوية العراقية.وقال مدير عام الشركة نزار ابراهيم الزيادي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان إدارة الحركة الجوية العراقية مستمرة بشكل انسيابي ولا تواجه اي عارض ونوضح …

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