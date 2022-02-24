النفط تعلن حصيلة الإيرادات للشهر الماضي

2022/02/24 | 17:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة النفط العراقية، الخميس، عن مجموع الكميات والايرادات المتحققة لصادرات النفط الخام للفترة من كانون الثاني 2021 ولغاية نهاية كانون الثاني 2022 حيث بلغت (83) ملياراً و(973) مليونا و(290) ألف دولار.

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وأكدت الوزارة في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (24 شباط 2022)، أن "مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي، بلغت (99) مليوناً و(286) ألف و(78) برميلا، بإيرادات بلغت (8) مليارات و(322) مليونا و (679) الف دولار، وذلك بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومو)".

وأشارت الاحصائية إلى أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (96) مليونا و(430) ألف و(596) برميل، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(545) ألف و(656) برميلا".

وأوضح بيان الوزارة أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (83,825) دولاراً".

وأشار إلى أن "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (29) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

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