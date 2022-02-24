2022/02/24 | 18:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..بدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول اوبك اجتماعا طارئا لبحث تداعيات المواجهة بين روسيا وأوكرانيا التي تصاعدت في الساعات القليلة الماضية.وذكر موقع ( ذس داي) في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ انه ” من المقرر ،اليوم الخميس، ان يجتمع منتجي النفط برئاسة الامين العام النيجيري المولد سانوسي باركيندو حيث المح مصدرفي أمانة أوبك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اوبك تعقد اجتماعا طارئا مع وصول اسعار النفط الى 105 دولار للبرميل) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اوبك تعقد اجتماعا طارئا مع وصول اسعار النفط الى 105 دولار للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).