يجب إيقاف الحرب فوراً!(بيان حول الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا) - الحزب الشيوعي العمالي العراقي

2022/02/24 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_العمالي_العراقي منذ أكثر من شهر، وهناك عمليات شد وجذب بين روسيا من جهة وحلف الشمال الأطلسي من جهة أخرى حول الأزمة الأوكرانية، وقد تخللها التصعيد والوعيد والتحشيد العسكري والمساعي الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية، وانتهت أخيرا بعملية عسكرية روسية ضد أوكرانيا شنت صباح اليوم.إن الأزمة الأوكرانية، هي أزمة مفتعلة من قبل الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.



وبعكس كل ادعاءات الاخيرة ودعايات وسائل إعلامها الم ......





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