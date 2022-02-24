دراسة: COVID-19 يعرض الحامل وجنينها الى مخاطر ما بعد الولادة

2022/02/24 | 18:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يشير بحث جديد نُشر في”Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavic” إلى أن الإصابة بـ COVID-19، أثناء الحمل تعرض المرأة والجنين الى مخاطر عدة.وبحسب الدراسة تزيد الإصابة بـCOVID-19 من خطر الولادة القيصرية قبل الأوان، والولادة المبكرة جدا، والولادة الميتة، وحاجة إلى قبول الطفل في وحدة حديثي الولادة.وبحسب موقع”Medical Press” اشتملت الدراسة على 4436 […]

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