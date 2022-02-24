2022/02/24 | 18:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشدت السفيرة الأوكرانية في واشنطن، الخميس، المجتمع الدولي للتحرك بشكل فوري لمواجهة الاجتياح الروسي لأوكرانيا، كاشفة الأهداف التي ضربتها موسكو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفيرة أوكرانيا في واشنطن تناشد لوقف "عدوان بوتين".. وتكشف ما فعله الروس) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفيرة أوكرانيا في واشنطن تناشد لوقف "عدوان بوتين".. وتكشف ما فعله الروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).