ماذا يريد بوتين؟ كل ما تحتاج معرفته عن دوافع الغزو الروسي لأوكرانيا وتداعياته

2022/02/24 | 18:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد شهور من التعزيز العسكري وسياسة حافة الهاوية على حدودها مع أوكرانيا، غزت روسيا جارتها السوفيتية السابقة بهجوم متعدد الجوانب، مهددة بزعزعة استقرار أوروبا وجر الولايات المتحدة للصراع.

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