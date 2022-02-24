2022/02/24 | 18:24 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة النقل العراقية: الحركة الجوية مستمرة بشكل انسيابي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/24 | 18:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة النقل العراقية: الحركة الجوية مستمرة بشكل انسيابي) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة النقل العراقية: الحركة الجوية مستمرة بشكل انسيابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).