2022/02/24 | 18:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فإننا نشدد على هيبة الدولة بل وهيبة القضاء واستقلاله.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يتحدث عن معلومات دقيقة تخص القضاء) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يتحدث عن معلومات دقيقة تخص القضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).