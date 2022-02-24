بلاسخارت تقدم إحاطة لمجلس الأمن حول الوضع في العراق

2022/02/24 | 18:29 - المصدر: وكالة ناس

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يحدث الآن: الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جانين هينيس بلاسشايرت تقدم إحاطة لمجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة نيويورك حول الوضع في العراق وعمل الأمم المتحدة بعثة المساعدة للعراق (يونامي).

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