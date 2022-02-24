المدن الشرقية تشهد حركة نزوح غير مسبوقة وأزمة سير على الطرقات

2022/02/24 | 18:29 - المصدر: قناة التغيير

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وشهدت مدن شرق أوكرانيا حركة نزوح غير مسبوقة جراء الاجتياح الروسي للبلاد والقصف الصاروخي على منازل المدنيين.

وأظهرت مقاطع فيديو ازدحامات مرورية خانقة في كييف، نتيجة لنزوح أعداد كبيرة من الأوكرانيين نحو الجزء الغربي من البلاد، ورصد الفيديو ازدحاما شديدا على محطات الوقود في العاصمة الأوكرانية، وامتداد ازدحام سيارات النازحين من كييف إلى مئتي كيلومتر.

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