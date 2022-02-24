تحرك من وزارة الخارجية بشأن المواطنين العراقيين في أوكرانيا

2022/02/24 | 18:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اعلنت وزارة الخارجية، الخميس، اتخاذها الإجراءات الممكنة بما يكفل أمن وسلامة أفراد الجالية العراقيَّة في أوكرانيا.وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة، أحمد الصحاف، في بيان تلقته وكالة /المعلومة/ إن “وزير الخارجيَّة أجرى اتصالاً هاتفياً بالقائم بالأعمال العراقيّ في كييف حسين عباس، وتفقد أحوال الجاليّة العراقيَّة والكادر الدبلوماسيّ العامل في سفارة جُمهوريَّة العراق هناك”.[…]

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