اردوغان: الغزو الروسي لأوكرانيا ضربة قاسية للسلام

2022/02/24 | 18:34 - المصدر: قناة التغيير

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في غضون ذلك، ندّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالغزو الروسي لأوكرانيا معتبرًا أنه ضربة قاسية للسلام والاستقرار الإقليمي.

وأكد الرئيس التركي، رفضه الغزو الروسي لأوكرانيا، وقال إن غزو روسيا لأوكرانيا غير مقبول، مجدّدًا دعوته إلى حلّ المشاكل من خلال الحوار.

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