وزارة التجارة العراقية: يتوفر خزين جيد من الحنطة لمواجهة الأزمة الاوكرانية

2022/02/24 | 18:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت وزارة التجارة، ان لديها خزين جيد من الحنطة لمواجهة الازمة الاوكرانية، مبينة انها تعاقدت مع استراليا لتوريد القمح.

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة محمد حنون ان العراق لديه خزين جيد من الحنطة لمواجهة الازمة الحالية في اوكرانيا.وأضاف أن العراق ومنذ أربع سنوات يعتمد بشكل كامل على الحنطة المحلية المسوقة من الفلاحين والمزارعين، رغم أن الموسم التسويقي للعام الماضي كان غير جيد بكمية إنتاج بلغت ثلاثة ملايين وثلاثمئة ألف مقارنة مع الموسم الذي سبقه والذي بلغ خمسة ملايين وثلاثمئة ألف طن وبنقص يصل إلى أكثر من مليوني طن.

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