الخارجية البريطانية تستدعي السفير الروسي لدى لندن لشرح الغزو غير المبرر

2022/02/24 | 18:34 - المصدر: قناة التغيير

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استدعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس السفير الروسي لدى لندن أندريه كيلين بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت تراس إنها استدعت السفير الروسي ليشرح لها غزو بلاده غير الشرعي وغير المبرر لأوكرانيا.



وأكدت أن لندن ستفرض عقوبات شديدة على روسيا وستقوم بتحشيد الدعم الدولي لأوكرانيا.

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