شاهد بالفيديو.. عاجل | مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع في العراق

2022/02/24 | 18:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NIBv-HWI1QE

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