القانون: بعض مكونات العملية السياسية تعمل على تفرقة القوى الشيعية

2022/02/24 | 18:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..أتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود ، الخميس، بعض المكونات داخل العملية السياسية بتفرقة الاطراف الشيعية وإضعافها.وقال الصيهود لوكالة /المعلومة/، إن “مشاركة احد الاطراف الشيعية في تشكيل الحكومة الجديدة وادارة الدولة العراقية بمعزل عن باقي القوى الشيعية امر خطير”، مبيناً أن “مشاركته ستمثل الطرف الاضعف امام باقي الاطراف السياسية”.وأضاف، أن […]

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