بلاسخارت تقدم إحاطة إلى مجلس الأمن بشأن الوضع في العراق

2022/02/24 | 18:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، الخميس، ضرورة تخطي الانقسامات من قبل القادة السياسيين في العراق”، مبينة أن الشعب يتطلع لتشكيل حكومته الجديدة.وشددت بلاسخارت خلال إحاطة أمام مجلس الأمن حول الوضع في العراق، تابعها “النور نيوز” (24 شباط 2022)، على “ضرورة الحوار بين بغداد وأربيل …

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