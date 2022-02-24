القبض على متهمين يتاجران بالقطع الأثرية في بغداد (صور)

2022/02/24 | 18:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، القبض على متهمين اثنين يتاجران بالقطع الاثرية في بغداد.وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “من خلال متابعة عصابات الجريمة المنظمة وبعد ورود معلومات استخباراتية تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على متهمين اثنين في إحدى مناطق …

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