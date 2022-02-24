النفط تعلن الايرادات المالية للصادرات النفطية لمدة عام

2022/02/24 | 18:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، الايرادات المالية للصادرات النفطية للفترة من كانون الثاني 2021 لغاية كانون الثاني 2022، فيما أعلنت الاحصائية النهانية للصادرات والايرادات المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان مجموع الكميات والايرادات المتحققة لصادرات النفط الخام للفترة من كانون الثاني 2021 …

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