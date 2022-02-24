نشر 6 مقاتلات أمريكية بمنطقة بحر البلطيق والبحر الأسود لدعم الدفاع الجماعي للناتو

2022/02/24 | 18:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت وسائل إعلام أمريكية مساء الخميس بأن 6 مقاتلات أمريكية من طراز F-35 انتشرت بمنطقة بحر البلطيق والبحر الأسود لدعم الدفاع الجماعي لحلف الناتو.

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