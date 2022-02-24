مجلس الخدمة يخاطب التقاعد لغرض إجراء التقاطع الوظيفي للاوائل

2022/02/24 | 18:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعخاطب مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الخميس، هيئة التقاعد الوطنية بكتاب رسمي، لغرض مقاطعة اسماء الخريجين الثلاثة الأوائل للسنوات من 2003- 2020.وتضمن كتاب مرسل إلى الهيئة ونشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) بيانات الخريجين الثلاثة الأوائل والمشمولين بقانون 67 لسنة 2017 للجامعات والمعاهد الحكومية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لغرض مقاطعة بيانات اسماء الخريجين لمعرفة من تم تعيينه في السنوات السابقة من عدمه، ومن خلال التواصل مع دائرة التنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات الحكومية في المجلس وفقا لنص الكتاب.

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