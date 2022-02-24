الجيش الروسي يكشف خسائره والأهداف التي دمرها في أوكرانيا

2022/02/24 | 18:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الروسي، الخميس، أنه دمّر 74 منشأة عسكرية بينها 11 مهبط طائرات في أوكرانيا حيث أطلقت موسكو صباحًا عملية عسكرية واسعة النطاق.

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