رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: موسكو تعمل على ضمان امنها عبر العملية العسكرية في اوكرانيا

2022/02/24 | 18:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة ..اكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو ، الخميس، ان روسيا تعمل على ضمان امنها عبر العملية العسكرية في اوكرانيا وان الغرض من العملية دفع الادارة في اوكرانيا الى التفاوض والقاء الجيش لاسلحته.ونقلت وكالة انترفاكس الروسية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن ماتفينكو قولها في مؤتمر صحفي خلال زيارتها الى […]

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