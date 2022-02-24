مراسل CNN أمام مطار أنتونوف بعد اقتتال بين قوات روسية وأوكرانية هناك: يظهر مدى اقترابهم من كييف

2022/02/24 | 18:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يظهر مراسل CNN، ماثيو تشانس، كيف يبدو الوضع في قاعدة جوية خارج العاصمة الأوكرانية، كييف، حيث تشتبك القوات الروسية التي نقلت جواً في معركة مع الجيش الأوكراني على مطار أنتونوف.

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