الفصل الرابع والعشرون : النساء ضمن مصطلحات ( أولو ، ذو / ذوى ) - أحمد صبحى منصور

2022/02/24 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور الفصل الرابع والعشرون : النساء ضمن مصطلحات ( أولو ، ذو / ذوى ) كتاب ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السُّنّى الذكورى ) الباب الأول : لمحة عامة الفصل الرابع والعشرون : النساء ضمن مصطلحات : ( أولو / أولات ) ( ذو / ذوى / ذات ) ( أولوا / أولى / أولات ) : بمعنى صاحب ( أولات ) : جاءت تفيد الاناث فقط عن الجمع منهن ، فى قوله جل وعلا عن المطلقة فى فترة عدتها : ( أَسْكِنُوهُنّ ......





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